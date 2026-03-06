Девять человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь

В результате атаки ВСУ на Севастополь пострадали девять человек, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Шесть человек (из них трое детей) транспортированы в стационары с различными резаными ранами", - написал он в своем Telegram-канале. Еще три человека получили незначительные травмы и от госпитализации отказались.

По словам губернатора, при атаке серьезно пострадал пятиэтажный многоквартирный дом на улице Ефремова. "Сбитый БПЛА упал рядом с домом, он был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой", - сообщил Развожаев.

Также в результате падения обломков от сбитой воздушной цели было повреждено распределительное устройство на одной из подстанций города. Кроме того, были повреждены школа, общежитие колледжа и газовая труба.