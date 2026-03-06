Слуцкий: ЛДПР подготовит обращение к президенту о возрождении микроэлектроники

На имя президента РФ будет подготовлено обращение о необходимости возрождения микроэлектроники. Об этом в четверг, 5 марта, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий во время встречи с предпринимательским сообществом Екатеринбурга. Так он отреагировал на выступление председателя Экономического совета ЛДПР Свердловской области, генерального директора АО "Мультиклет", доктора технических наук Бориса Зырянова.

Глава "Мультиклета" отметил, что в стране осталось всего две микроархитектуры – "Эльбрус" и "Мультиклет", и то "Эльбрус" уже "почти закончился".

"Мультиклет" пока не закончился, но к этому, может быть, идет. Сколько мы не обращались в правительство, к президенту – и он активно поддержал, тем более я тогда акцентировал внимание на военных вопросах, это было в 2012 году, – но ни один человек не встрепенулся. Отрасль находится в плачевном состоянии – это еще очень мягко сказано. У нас разработан микропроцессор, достаточно мощный. Три опытных образца выпущено. Мы их выпустили в Малайзии, но это переносимо [в Россию] без проблем – производство чипов на "Микроне", архитектура полностью российская", – сказал Борис Зырянов.

Леонид Слуцкий признал, что проект "Эльбрус" фактически завершился, и предыдущие попытки возродить отрасль "при большом замахе ни к чему не привели".

"Подготовим системное предложение на имя президента о возрождении отрасли. Если бы нам в 1970-1980-е годы сказали, что у нас когда-то не будет микроэлектроники, мы бы даже не улыбнулись. Тогда мы лидировали и та же "Кремниевая долина" пошла за нами", – констатировал Леонид Слуцкий.

В беседе с Накануне.RU Борис Зырянов прокомментировал нынешнюю ситуацию в отрасли.

"На Московском экономическом форуме я был модератором сессии по микроэлектронике, и мы обсуждали вопрос о том, чтобы не было зависимости от зарубежных поставок. Сотни человек в зале, профессионалы из разных компаний, которые непосредственно занимаются этими вопросами, все поддержали, что нельзя так дальше. Ну, нужно что-то в этом плане кардинально поменять. Я генеральный директор компании, единственный на сегодня обладатель российской микроархитектуры, на которой можно делать российскую продукцию для критической инфраструктуры. Но меня даже ни разу не пригласили в Минпромторг", – сообщил Накануне.RU Борис Зырянов.