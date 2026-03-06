В Челябинске 33 машины злостных нарушителей ПДД отправили на СВО

Из Челябинска в зону специальной военной операции (СВО) отправили 33 автомобиля. Ранее на них ездили злостные нарушители ПДД.

"Мы считаем делом чести внести свой вклад в обеспечение безопасности страны, мобильности и защищенности бойцов. Мы искренне надеемся, что эти автомобили принесут реальную пользу, сберегут чьи-то жизни и помогут выполнить поставленные задачи", - сказал на церемонии отправки начальник УМВД по Челябинской области генерал-лейтенант Сергей Космачёв.

Конфискованные автомобили регулярно направляются в зону проведения специальной военной операции из разных районов Южного Урала, сообщает пресс-служба главка.