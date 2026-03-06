На Урале арестовали охранников бизнесмена, устроивших разборки в стиле 90-х

На Среднем Урале суд арестовал охранников местного бизнесмена. Они устроили разборки в стиле 90-х в Нижней Туре.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, инцидент произошел еще в начале августа 2025 года. Предприниматель приехал навестить тещу, которая пожаловалась на соседа по саду. По версии следствия, двое охранников коммерсанта по своей инициативе решили разобраться в конфликте. Однако разговор с соседом закончился рукоприкладством.

Обоим телохранителям предъявлено обвинение в хулиганстве. Нижнетуринский районный суд заключил фигурантов под стражу. В СИЗО они будут находиться до 30 марта 2026 года.

Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в Свердловский областной суд.

