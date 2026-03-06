Константин Бабкин: Нашу экономику сдерживает образ мышления из 90-х

Россия заметно отстает в развитии от других стран, и дело не в санкциях. С 1991 года индекс промышленного производства у нас ниже в сравнении с другими экономиками. В то время как даже такие государства, как Индонезия и Турция, сильно ушли вперед, Россия к 2025 году лишь немного преодолела свой же уровень начала 90-х. Об этом в четверг, 5 марта, рассказал председатель Экономического совета ЛДПР, совладелец "Ростсельмаша" Константин Бабкин на встрече с предпринимательским сообществом Екатеринбурга.

Известный промышленник вспомнил развал СССР и сказал, что было много причин того, что страна распалась, но одна из них заключается в том, что в Советском Союзе тогда потеряли веру в свою техническую мощь, и в России до сих пор ее, по сути, не вернули.

"Почему мы отстаем в темпах развития – разучились работать, оглупели? Нет, мы задержались в образе мышления. В 90-е Россия пыталась влиться в западную экономику хотя бы на вторых ролях. Сейчас мы конфликтуем с Западом и экономическая парадигма устарела, но мы все еще в ней существуем. Все составляющие этой экономической политики были заложены в 90-е годы и сегодня остаются теми же самыми. Налоговая политика заточена на то, чтобы мы были поставщиками сырья на экспорт, а остальное покупали за рубежом. Но если мы хотим, чтобы развивалось приборостроение, электроника, авиастроение, эту налоговую политику мы будем вынуждены признать неэффективной", – сказал Константин Бабкин.

Парадоксом он называет отсутствие инвестиционной льготы в России. Во многих странах существует льгота, благодаря которой, если предприятие вкладывает средства в развитие, то с этих затрат оно не платит налоги. Если же в России предприятие открывает цех, создает рабочие места, закупает оборудование, то платит высокие налоги. В итоге промышленности развиваться в других странах гораздо выгоднее, чем в России.

И если в других государствах, таких как Япония или Канада, сотрудник получает зарплату до 150 тыс. руб. в месяц в пересчете на наши деньги, то предприятие не платит за него налоги. Поэтому там кадры охотнее идут в промышленность. В России же сразу "срезается" 53% с зарплаты работника в виде налогов и сборов государства.

"Россия по темпам роста сильно отстала от мирового уровня. Но в этом отставании скрыт наш потенциал. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий говорит, что в СВО Россия обновляется и из СВО она выйдет другой – у нас будет другая позиция на мировой арене, другое самосознание. Но должна быть и другая экономическая политика", – подчеркнул Константин Бабкин и отметил, что эту политику предстоит перенастроить на стимулирование несырьевого производства.