В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО
Здравоохранение Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Межрегиональная научно-практическая конференция терапевтов прошла в Астрахани

В Астраханском государственном медуниверситете состоялась Межрегиональная научно-практическая конференция «Клинические рекомендации для терапевтов». Участие приняли врачи медицинских организаций региона, преподаватели терапевтических кафедр, ординаторы и студенты выпускных курсов медвузов России.

На конференции обсуждали результаты национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», важнейшим механизмом реализации которого является создание системы предупреждения развития заболеваний, диспансеризации населения, формирования здорового образа жизни. Особое внимание участники конференции уделили вопросам амбулаторной терапии, безопасности фармакотерапии, а также гериатрическим аспектам и сложным случаям в гастроэнтерологии, в том числе связанными с лекарственным поражением печени.

(2026)|Фото: astrobl.ru

С приветственным словом к участникам конференции обратились министр здравоохранения Астраханской области Александр Буркин, Президент РНМОТ, директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, академик РАН Оксана Драпкина и ректор Астраханского ГМУ Сергей Поройский.

(2026)|Фото: astrobl.ru

«Врачи-терапевты играют ведущую роль в сохранении здоровья населения. Наша конференция объединяет специалистов различных областей медицины для обмена опытом и внедрения новых методик. Особое внимание уделяется повышению квалификации врачей первичного звена и использованию современных клинических рекомендаций. Мы уверены, что обмен опытом и совместные усилия помогут нам шагнуть вперед именно в предупреждении заболеваний равно, как и в их ранней диагностике», – подчеркнул Александр Буркин.

(2026)|Фото: astrobl.ru

В рамках конференции состоялось награждение специалистов Астраханского ГМУ и врачей медицинских организаций Астрахани за многолетний вклад в подготовку медицинских кадров. Конференция организована совместно с Российским научным медицинским обществом терапевтов (РНМОТ), Национальным медицинским исследовательским центром терапии и профилактической медицины (НМ

Теги: конференция терапевтов, здоровый образ жизни, национальный проект


