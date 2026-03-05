Об итогах работы транспортной отрасли в Астраханской области в 2025 году глава минтранса доложил губернатору Игорю Бабушкину

06 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Политика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Об итогах работы транспортной отрасли в Астраханской области в 2025 году глава минтранса доложил губернатору Игорю Бабушкину

В Астраханской области новые автобусы в 2025 году выполнили более 1,5 млн рейсов, что на 23 % выше показателей 2024 года. Было перевезено свыше 42 млн человек. Об этом доложил губернатору Игорю Бабушкину министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Алексей Чепяков.

Как сообщил министр, астраханцы активно пользуются транспортными картами «Каспий», за год было приобретено почти 85 тысяч карт. Наиболее востребованной стала карта для учащихся: ее оформили более 27,5 тысяч человек. Кроме того, в регионе расширены меры соцподдержки: для детей-инвалидов и сопровождающих их лиц введен льготный проезд по карте «Каспий. Семья».

(2026)|Фото: astrobl.ru

По поручению Игоря Бабушкина министерством  предоставлен межбюджетный трансферт на организацию транспортного обслуживания МО «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области», как приоритетному муниципалитету, обеспечивающему национальную безопасность  для организации  перевозки пассажиров на социально-значимых маршрутах.

Глава ведомства также доложил губернатору, что в рамках запланированной на 2026-2030 гг.  реконструкции Международного аэропорта Астрахань им. Б.М. Кустодиева проходит согласование выбора площадки под строительство новой искусственной взлетно-посадочной полосы. 

Традиционно востребованным у астраханцев остается речной транспорт. На пригородных маршрутах «Астрахань — Яманцуг» и «Астрахань — Пионерлагеря» было выполнено 662 рейса, что на 18% больше, чем в 2024 году. Услугами речных трамвайчиков воспользовались свыше 51 тысячи пассажиров. Благодаря субсидиям из областного бюджета стоимость проезда сохраняется на социально доступном уровне.

Помимо этого, в Астраханской области ведется работа по легализации перевозок легковым такси. Количество официально зарегистрированных перевозчиков в регионе выросло более чем в 4 раза и достигло 2401. В Федеральной государственной информационной системе (ФГИС «Такси») зарегистрировано 9 служб заказа такси.

В регионе продолжается реализация нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В 2025 году отремонтировано 3 моста и более 52 км автодорог, включая 38 км региональных трасс и 14,6 км дорог в Астрахани. Возобновлено строительство Восточного обхода Астрахани — важнейшего инфраструктурного объекта, завершение которого намечено на 2027 год.

(2026)|Фото: astrobl.ru

Большое внимание уделено безопасности дорожного движения: обустроено 287 пешеходных переходов, установлено 940 новых дорожных знаков и 57 светофоров типа Т-7. Продолжается развитие системы фото-видеофиксации. В настоящее время в регионе работают 181 комплекс, а до конца марта будут установлены еще 7 единиц.

Игорь Бабушкин положительно оценил представленные итоги, отметив комплексный подход к развитию отрасли. Работа по обновлению дорожной сети, повышению комфорта для пассажиров и цифровизации транспортных услуг в Астраханской области будет продолжена.

 

Теги: игорь бабукшин, автобусы, речной транспорт, реконструкция аэропорта в астрахани


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети