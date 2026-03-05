Об итогах работы транспортной отрасли в Астраханской области в 2025 году глава минтранса доложил губернатору Игорю Бабушкину

В Астраханской области новые автобусы в 2025 году выполнили более 1,5 млн рейсов, что на 23 % выше показателей 2024 года. Было перевезено свыше 42 млн человек. Об этом доложил губернатору Игорю Бабушкину министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Алексей Чепяков.

Как сообщил министр, астраханцы активно пользуются транспортными картами «Каспий», за год было приобретено почти 85 тысяч карт. Наиболее востребованной стала карта для учащихся: ее оформили более 27,5 тысяч человек. Кроме того, в регионе расширены меры соцподдержки: для детей-инвалидов и сопровождающих их лиц введен льготный проезд по карте «Каспий. Семья».

По поручению Игоря Бабушкина министерством предоставлен межбюджетный трансферт на организацию транспортного обслуживания МО «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области», как приоритетному муниципалитету, обеспечивающему национальную безопасность для организации перевозки пассажиров на социально-значимых маршрутах.

Глава ведомства также доложил губернатору, что в рамках запланированной на 2026-2030 гг. реконструкции Международного аэропорта Астрахань им. Б.М. Кустодиева проходит согласование выбора площадки под строительство новой искусственной взлетно-посадочной полосы.

Традиционно востребованным у астраханцев остается речной транспорт. На пригородных маршрутах «Астрахань — Яманцуг» и «Астрахань — Пионерлагеря» было выполнено 662 рейса, что на 18% больше, чем в 2024 году. Услугами речных трамвайчиков воспользовались свыше 51 тысячи пассажиров. Благодаря субсидиям из областного бюджета стоимость проезда сохраняется на социально доступном уровне.

Помимо этого, в Астраханской области ведется работа по легализации перевозок легковым такси. Количество официально зарегистрированных перевозчиков в регионе выросло более чем в 4 раза и достигло 2401. В Федеральной государственной информационной системе (ФГИС «Такси») зарегистрировано 9 служб заказа такси.

В регионе продолжается реализация нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В 2025 году отремонтировано 3 моста и более 52 км автодорог, включая 38 км региональных трасс и 14,6 км дорог в Астрахани. Возобновлено строительство Восточного обхода Астрахани — важнейшего инфраструктурного объекта, завершение которого намечено на 2027 год.

Большое внимание уделено безопасности дорожного движения: обустроено 287 пешеходных переходов, установлено 940 новых дорожных знаков и 57 светофоров типа Т-7. Продолжается развитие системы фото-видеофиксации. В настоящее время в регионе работают 181 комплекс, а до конца марта будут установлены еще 7 единиц.

Игорь Бабушкин положительно оценил представленные итоги, отметив комплексный подход к развитию отрасли. Работа по обновлению дорожной сети, повышению комфорта для пассажиров и цифровизации транспортных услуг в Астраханской области будет продолжена.