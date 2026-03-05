Трамп заявил, что хочет лично выбирать президента Ирана

Президент Америки Дональд Трамп изъявил желание лично влиять на выбор нового президент Ирана, как это было и с временным главой Венесуэлы Делси Родригесом.

В интервью порталу Axios он отметил, что категорически против кандидатуры сына бывшего иранского лидера Али Хаменеи - Моджтабу. По его мнению, в кресле президента Ирана США хочет видеть "кого-то, кто принесет гармонию и мир" в страну.

Трамп также добавил, что новый лидер ни в коем случае не должен продвигать политический курс Али Хаменеи. В противном случае, через пять лет США придется вернуться к военным действиям в Иране.