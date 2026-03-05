Удары Израиля по Ливану унесли 102 жизни

Из-за ударов Израиля по Ливану погибло 102 человека. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на ливанский Минздрав.

Насчитывается 638 пострадавших.

Напомним, что израильская армия начала наступательные действия против военных формирований шиитской организации "Хезболлах" в Ливане. В ночь на 2 марта север Израиля подвергся обстрелу со стороны Ливана. Ответственность за него взяла на себя "Хезболлах", заявив о нанесении удара по израильской базе ПРО в окрестностях Хайфы. Ракеты по израильской территории были выпущены в ответ на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Вслед за этим ВВС Израиля начали наносить массированные удары по ливанской территории. Телеканал Al Hadath сообщил, что глава парламентского блока движения "Хезболлах" Мохаммед Раад погиб в результате ударов израильских военных.