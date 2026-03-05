Орбан заявил, что Венгрия готова прорвать нефтяную блокаду Украины

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна готова силой решить вопрос поставок нефти, блокируемых Украиной. Об этом он написал в своих соцсетях, пообещав вскоре разрешить проблему.

"Мы прорвем нефтяную блокаду Украины силой. Венгерские энергоресурсы будут скоро поступать вновь по трубопроводу "Дружба", - сообщил Орбан.

Он также добавил, что Будапешт не собирается идти на сделки или компромиссы в этом вопросе.

В конце января нефтепровод вышел из строя. В Киеве заявили, что из-за российского удара. Словакия ранее обвинила Киев во лжи. Премьер-министр Роберт Фицо сказал, что украинский режим врет, так как у Братиславы есть информация, что трубопровод не был поврежден. Так, словацкий посол в Киеве хотел посетить место, где якобы был поврежден нефтепровод, но его туда не пустили, что только подтверждает подозрения.

Накануне Виктор Орбан призвал Еврокомиссию заставить Украину возобновить транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" и заявил, что президент Украины занял неприемлемую позицию.

Эксперты же считают, что Зеленский специально перекрыл нефтепровод, чтобы ослабить позиции Орбана перед парламентскими выборами 12 апреля. Зеленский прямо заявлял, что рассчитывает на поражение Орбана, смену власти в Венгрии и курса страны в отношении к Украине.