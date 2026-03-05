Азербайджан временно прекратил перевозку грузов через границу с Ираном

Азербайджан временно приостановил передвижение большегрузов через государственную границу с Ираном. Решение было принято Кабинетом министров.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, возникшую вследствие атак (на Нахичевань - прим. ред.), противоречащих нормам и принципам международного права, кабинетом министров принято соответствующее решение о полной приостановке движения грузовых автомобилей (включая транзитные грузоперевозки) через все контрольно-пропускные пункты на азербайджано-иранской государственной границе", – говорится в правительственном сообщении.

Ранее на заседании Совета безопасности страны президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку расценивает атаку иранских беспилотников на Нахичевань как теракт. Он также добавил, что Баку не участвует и не будет участвовать в операциях против Ирана.

Напомним, два иранских беспилотника сегодня упали на территории Азербайджана – один на крышу аэропорта города Нахичевань, другой – рядом со школой в селе Шекарабад. Пострадали два человека.

Между тем, иранские власти отрицают причастность к удару по Азербайджану и называют его провокацией Израиля, об этом пишет иранское агентство Tasnim.