Спикер Астраханской областной Думы поздравил юных жителей Камызякского района со вступлением в ряды "Движения первых"

В торжественном посвящении в активисты общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» в Камызякском районе приняли участие Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов и глава района Михаил Черкасов.

«Не отступать перед страхом неизвестности, быть стойким, быть первым во всем, что может сделать этот мир лучше, быть с Россией: горячо любить Родину и служить на благо Отечества» - такие слова клятвы произнесли школьники пятых классов школы № 4 города Камызяк. В ходе мероприятия ребятам рассказали, что стать активистом Движения не просто почётно, но и ответственно.

Напомним, Движение Первых было создано по инициативе Президента Владимира Путина и уже стало программой воспитания молодого поколения, становления личности, а, соответственно, развития патриотически настроенного, сообщества, воспитанного в традициях народов нашей страны.

Региональное отделение «Движения Первых» в Астраханской области уже насчитывает в своих рядах более 111 тысяч астраханских школьников и студентов , действует 367 первичных отделений, которые проводят работу в образовательных учреждениях региона по 12 основным направлениям, включая образование, труд, культуру и волонтёрство.

В Камызякском районе уже 5 тысяч человек в возрасте от 6 до 25 лет. Участие во всероссийском движении детей и молодёжи помогает ребятам реализовывать проекты, развивать лидерские качества, добиваться успехов в учёбе, творчестве, спорте и науке. Школьники Камызякского района поддерживают флагманские проекты «Движения Первых», реализуемые при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», такие как «Юннаты Первых», «Первая помощь», «Благо твори», «Мы – граждане России!», «Хранители истории» и другие.

Игорь Мартынов на торжественном посвящении поздравил ребят со вступлением в ряды активистов «Движения Первых» и вместе с района Михаилом Черкасовым повязал юным активистам галстуки Движения Первых.

«От всей души желаю, чтобы ваше участие в Движении Первых стало важным этапом в жизни. Пусть ваши идеи воплощаются в жизнь, а мечты становятся реальностью! Дорогу осилит идущий, а будущее создают первые»,- отметил Игорь Мартынов.

Также в ходе церемонии Посвящения прошло вручение грамоты Движения Первых за активную жизненную позицию.