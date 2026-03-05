Спикер Астраханской областной Думы поздравил юных жителей Камызякского района со вступлением в ряды "Движения первых"

06 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Образование Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Спикер Астраханской областной Думы поздравил юных жителей Камызякского района со вступлением в ряды "Движения первых"

В торжественном посвящении в активисты общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» в Камызякском районе  приняли участие Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов и глава района Михаил Черкасов.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

«Не отступать перед страхом неизвестности, быть стойким, быть первым во всем, что может сделать этот мир лучше, быть с Россией: горячо любить Родину и служить на благо Отечества» - такие слова клятвы произнесли школьники пятых классов школы № 4 города Камызяк. В ходе мероприятия ребятам рассказали, что стать активистом Движения не просто почётно, но и ответственно.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Напомним, Движение Первых было создано по инициативе Президента Владимира Путина и уже стало программой воспитания молодого поколения, становления личности, а, соответственно,  развития патриотически настроенного, сообщества, воспитанного в традициях народов нашей страны.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Региональное отделение «Движения Первых» в Астраханской области уже насчитывает в своих рядах более 111 тысяч астраханских школьников и студентов , действует 367 первичных отделений, которые проводят работу в образовательных учреждениях региона по 12 основным направлениям, включая образование, труд, культуру и волонтёрство.

В Камызякском районе уже 5 тысяч человек в возрасте от 6 до 25 лет. Участие во всероссийском движении детей и молодёжи помогает ребятам реализовывать проекты, развивать лидерские качества, добиваться успехов в учёбе, творчестве, спорте и науке. Школьники Камызякского района поддерживают флагманские проекты «Движения Первых», реализуемые при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», такие как «Юннаты Первых», «Первая помощь», «Благо твори», «Мы – граждане России!», «Хранители истории» и другие.

Игорь Мартынов на торжественном посвящении поздравил ребят со вступлением в ряды активистов «Движения Первых» и вместе с района Михаилом Черкасовым повязал юным активистам галстуки Движения Первых.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

«От всей души желаю, чтобы ваше участие в Движении Первых стало важным этапом в жизни. Пусть ваши идеи воплощаются в жизнь, а мечты становятся реальностью! Дорогу осилит идущий, а будущее создают первые»,- отметил Игорь Мартынов.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Также в ходе церемонии Посвящения прошло вручение грамоты Движения Первых за активную жизненную позицию.

Теги: игорь мартынов, движение первых, школьники камызякского района, торжественное посвящение


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети