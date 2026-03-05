Житель Кемеровской области арестован за поджог полицейского авто в Екатеринбурге

В Екатеринбурге суд отправил под арест молодого человека, обвиняемого в теракте. Как полагает следствие, он приехал на Урал из другого региона и поджег полицейское авто.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, все случилось 2 марта, когда неизвестный проник на охраняемую территорию отдела полиции №14 УМВД по Екатеринбургу на улице Баумана и совершил поджог служебного ГАЗ-32215. Уже на следующий день, 3 марта, по подозрению был задержан 19-летний житель Кемеровской области Кирилл Королев.

Своей вины молодой человек не признал. Он заявил, что действовал якобы под влиянием мошенников и по их указанию.

Следствие предъявило Королеву обвинение в теракте и вышло с ходатайством о заключении под стражу. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга отправил его под арест до 2 мая 2026 года включительно.

Напомним, также на этой неделе в Екатеринбурге суд арестовал 16-летнего студента, обвиняемого в покушении на террористический акт.