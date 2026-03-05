Ловца собак из Камышлова арестовали за хищение более 28 миллионов рублей

В Екатеринбурге отправили в СИЗО руководителя ООО "Эверест" Максима Щипачева, занимающегося отловом бездомных животных в Камышлове. Его обвиняют по ч.4 ст. 159 УК РФ, а именно - в хищении более 28 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, предприниматель совместно с другим лицом систематически предоставлял заказчику подложные документы, акты за фактически невыполненные работы по муниципальным контрактам, при этом завышая стоимость работ. Всего с сентября 2020 по декабрь 2022 года, по версии следствия, компания незаконно получила более 28 млн рублей.

Ленинский районный суд отправил Щипачева под стражу до 9 апреля текущего года включительно. Постановление суда не вступило в законную силу.

Помимо этого, на такой же срок суд поместил под стражу предполагаемого сообщника Щипачева - Дениса Неустроева. Он тоже является обвиняемым по данному уголовному делу.