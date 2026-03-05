Ближневосточный конфликт ставит под удар мировую индустрию микрочипов

Вооруженное столкновение между Израилем, США и Ираном ставит под вопрос стабильность всей мировой индустрии полупроводников. Южнокорейский законодатель Ким Ен Бэ выразил опасения, что эскалация в ближневосточном регионе перекроет каналы поставок уникальных материалов, сообщает "Lenta.ru" со ссылкой на Reuters. Эта ситуация вызывает панику у технологических корпораций Южной Кореи, которые контролируют почти две трети глобального сегмента микроэлектроники. Любое нарушение логистических цепочек в зоне конфликта рискует обернуться остановкой производственных линий по всей планете.

Главным поводом для беспокойства стал возможный дефицит гелия - незаменимого газа, играющего ключевую роль в создании современных микросхем. На сегодняшний день промышленность не располагает аналогами этого ресурса, а его мировые запасы сосредоточены всего в нескольких государствах. Одним из крупнейших экспортеров выступает Катар, чьи поставки уже затруднены из-за напряженности между Вашингтоном и Тегераном. Кроме того, южнокорейское профильное ведомство выявило зависимость национальных заводов от Ближнего Востока еще по 14 сырьевым категориям, включая бром.

Кризис в регионе может нанести удар и по будущему искусственного интеллекта. Представители индустрии подчеркивают, что нестабильность заставляет крупные IT-компании пересматривать планы по возведению мощных вычислительных центров на арабских территориях. Срыв этих проектов автоматически снизит потребность в инновационных процессорах, что затормозит развитие нейросетей. Таким образом, политические разногласия и военные действия на Ближнем Востоке создают реальную угрозу для глобального прогресса, рискуя спровоцировать затяжной дефицит гаджетов и вычислительной техники.

Ранее сообщалось, что в России планируют создать специальные энергозоны рядом с дата-центрами, чтобы ускорить и удешевить работу нейросетей. Государство выделит бюджетные деньги на инфраструктуру, а разработчики искусственного интеллекта получат льготные тарифы на электричество и упрощенное подключение к сетям.