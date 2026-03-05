Подросток из Нового Уренгоя девять раз сообщал в полицию и МЧС о готовящихся терактах

Подросток из Нового Уренгоя привлечен к уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

Юноша девять раз сообщал в МЧС и правоохранительные органы о готовящихся взрывах и вооруженных нападениях на образовательные учреждения, торговые центры, расположенные на территории субъектов РФ.

По результатам рассмотрения уголовного дела судом несовершеннолетнему подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.