Суд отправил блогера Арсена Маркаряна в колонию на 4,5 года

Мосгорсуд поставил точку в резонансном деле Арсена Маркаряна, обвиняемого в совершении преступления против исторической памяти. Судья назначил фигуранту наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительном учреждении общего режима. Дополнительно блогеру на четыре года закрыли доступ к управлению сайтами и сетевыми сообществами. Уголовное преследование началось из-за видеоматериала, где осужденный цинично комментировал гибель Александра Матросова и пренебрежительно отзывался о подвигах советских солдат, одновременно оправдывая дискриминацию по этническому признаку.

Слушания организовали в особом режиме, поскольку Маркарян согласился с предъявленными обвинениями и выразил сожаление о содеянном. Данная процедура исключает детальный разбор улик и смещает фокус на социальный портрет подсудимого. Адвокаты пытались добиться мягкого приговора, напоминая, что у Арсена недавно родился второй ребенок, а на его попечении находятся пожилые родственники и супруга. Также в материалах дела фигурировали сведения о меценатстве подсудимого: он помогал сиротам и направлял средства на нужды бойцов СВО, что было учтено судом как смягчающий фактор.

Прокуратура требовала отправить инфлюенсера за решетку почти на семь лет, указывая на серьезный вред, нанесенный его высказываниями общественной морали. В конечном счете суд счел реальный срок в колонии единственным адекватным ответом на публичные оскорбления защитников Отечества. Решение может быть обжаловано в установленные законом сроки, пока оно не обрело окончательную юридическую силу.

В прошлом году, в августе следственный комитет задержал блогера Арсена Маркаряна в Московском регионе после того, как объявил его в федеральный розыск за оскорбление памяти защитников Отечества. Поводом для дела стал видеоролик, который подозреваемый опубликовал в сети в феврале 2025 года.