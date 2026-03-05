ЦБ хочет, чтобы все экосистемы открылись друг для друга

Центральный банк России обсуждает с правительством "открытую модель" предоставления маркетплейсами любых финансовых услуг. А пока что регулятор предлагает банкам и маркетплейсам добровольно открыть свои экосистемы друг для друга, и таким образом обеспечить справедливые условия конкуренции, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, банки должны иметь возможность предлагать свои бонусы и кешбэк, рассрочки и кредиты на маркетплейсе. Но этот же принцип должен работать и в обратную сторону: относительно партнерских проектов внутри банковских экосистем и компаний из других отраслей, например, ритейлеров.

Принцип равнодоступности Набиуллина предлагает применять ко всем крупнейшим компаниям с экосистемной моделью бизнеса, передает ТАСС.