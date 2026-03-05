Россия и Украина обменялись пленными по формуле "200 на 200"

Россия вернула из украинского плена 200 военных, взамен переданы 200 военнопленных ВСУ, сообщает Минобороны РФ.

Посреднические усилия при обмене оказали США и ОАЭ, добавили в ведомстве.

Российские военнослужащие сейчас находятся в Белоруссии. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Позже их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации.

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский анонсировал в рамках договоренностей в Женеве обмен военнопленными 500 на 500 человек. "5-6 марта обмен военнопленными с Украиной. 500 на 500. Главное, наши вернутся", - написал он в Telegram-канале.

В конце февраля Россия и Украина обменялись телами погибших. РФ передала украинской стороне 1 тыс. тел. В ответ были переданы 35 тел.