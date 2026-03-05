В Прикамье перед судом предстанет многодетная мать, ребенок которой утонул в ванной

В Прикамье перед судом предстанет женщина, обвиняемая в причинении смерти по неосторожности и истязании своих детей, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Пермскому краю.

Жительница Кудымкара 1992 года рождения в апреле прошлого года будучи пьяной оставила без присмотра своего сына во время купания. Младенец погрузился в воду и утонул. Также установлено, что с сентября 2024 года по апрель 2025 год женщина избивала своих старших детей.

В ходе расследования уголовного дела проведены несколько судебно-медицинских, а также молекулярно-генетическая экспертизы. Обвиняемая лишена родительских прав на четверых детей, они изъяты из семьи. Следователем СК России внесено представление в органы субъектов профилактики об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.