Школьники Увата обучаются управлять дронами. Обучение управлению дронами и знакомство с основами робототехники и программирования проходит на базе центра "Квадропорт", открытого в сентябре 2025 года, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Ученики центра уже демонстрируют результаты на различных соревнованиях: стали призерами турнира по дронокроссу "Небесный старт", открытого АЭРО-фестиваля управляемых дронов-2025_#НЕБОСВОД_Сибири, а также одержали победу на муниципальных соревнованиях "Дрон- рейсинг" в Ишиме.

Площадка появилась благодаря победе в грантовом конкурсе. Руководителем проекта выступил педагог дополнительного образования, руководитель ЦОЦГП " Точка роста" Олег Гунчевский. Он отметил, что работа центра – это не только обучение пилотированию, но и проведение соревнований, а также привлечение к работе ветеранов СВО.

"Это перспективное направление, которое помогает школьникам в выборе будущей профессии", - подчеркнул Гунчевский.

Всего в Тюменской области функционирует 33 центра "Точка роста" по цифровому и научно-естественным направлениям.