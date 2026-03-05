WSJ: Война с Ираном сокращает поставки Украине

От войны США с Ираном выиграет Россия, поскольку залпы иранских ракет расходуют необходимые Украине ракеты-перехватчики Patriot. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В статье отмечается, что еще до начала иранской кампании ВСУ крайне не хватало ракет для зенитных комплексов Patriot. Во многом именно благодаря этому России удалось поразить многие объекты и вызвать большие проблемы в Киеве.

Теперь же только в первые дни войны США и страны Персидского залива выпустили сотни ракет-перехватчиков, чтобы отразить залпы иранских ракет и беспилотников. По оценкам экспертов, ракет-перехватчиков хватит еще на несколько дней постоянных атак, после чего Вашингтону придется задействовать арсеналы из других регионов планеты.

За весь 2025 год американская компания Lockheed Martin произвела лишь чуть более 600 своих самых совершенных противоракет PAC-3. Для уничтожения одной баллистической ракеты обычно требуется минимум два перехватчика Patriot, после чего нередко запускается еще пара ракет, если первые не достигли цели. А производство одного перехватчика обходится в несколько миллионов долларов и может занять месяцы, поскольку комплектующие поставляются со всех концов США и из других стран.

Теперь Украине придется довольствоваться тем, что есть, а Зеленский будет просить системы и ракеты для ПВО по всему миру.