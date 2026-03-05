НАТО не будет задействовать статью 5 из-за инцидента с ракетой в Турции

НАТО не будет задействовать статью 5 из-за инцидента с ракетой в Турции, заявил генсек организации Марк Рютте.

"Я думаю, что в данном случае речь о статье 5 не идет", - приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, Рютте поддержал президента США Дональда Трампа в ударах по Ирану. Глава блока отметил, что Иран был близок к тому, чтобы стать угрозой для Европы.

Ранее сообщалось, что руководство НАТО не готово дать прямой ответ на вопрос о подключении к военной операции США против Ирана в рамках 5-й статьи альянса. Она задействуется, когда на одного из членов организации нападают, в этом случае на помощь обязаны прийти остальные участники альянса.