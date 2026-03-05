Свердловский губернатор встретился с лидером ЛДПР: что обсудили

Губернатор Свердловской области Денис Паслер провел рабочую встречу с председателем партии ЛДПР Леонидом Слуцким. Об этом Накануне.RU сообщили в областном департаменте информационной политики.

Встреча состоялась в этот четверг, 5 марта. Паслер и Слуцкий обсудили контур взаимодействия региональной власти с политическими партиями, представленными на Среднем Урале. В том числе обсуждались проекты ЛДПР.

Напомним, недавно экономический совет ЛДПР разработал предложения, которые должны помочь избежать массового закрытия и ухода в тень малых предприятий. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявлял, что партия запускает по всей стране проект "Мы тоже Машенька". Сообщалось, что для спасения предприятий нужно внедрить четыре инициативы.