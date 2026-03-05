Сменился гендиректор "Челябинского металлургического комбината"

Генеральным директором ПАО "Челябинский металлургический комбинат" стал Владимир Капнин.

На этом посту он сменил Алексея Толстикова, который руководил комбинатом с 2023 г. О назначении сообщила пресс-служба "Мечела".

Капнин окончил Московский институт стали и сплавов по специальности "Инженер-металлург". Кандидат технических наук. Среди мест его работы – АООТ "Новолипецкий металлургический комбинат" (1987-97, начальник центральной лаборатории) ЗАО "Промышленно-инновационная компания "Проинком"" (1997-2004, директор), ПАО "Мечел" (с 2026 г. он был советником генерального директора).