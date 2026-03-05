Свадьба "в 0 лет": в ЗАГСах начали "расписывать" несовершеннолетних

Саратовский Дворец бракосочетания организовал для детсадовцев, школьников и студентов необычные экскурсии с элементами свадебной церемонии. Во время посещения ЗАГСа дети выбирают "жениха" и "невесту", которые затем проходят через импровизированную "роспись". Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Юлия Васильева в беседе с изданием "Подъем" поддержала эту практику. Она считает, что такие мероприятия напоминают обычную детскую игру в "дочки-матери" и помогают детям знакомиться с устройством межличностных отношений.

Общественность обратила внимание на фотографии с экскурсий, где мальчики и наряженные в белые платья девочки участвуют в свадебных обрядах. Омбудсмен подчеркнула, что игры в "семью" всегда были любимыми у дошкольников, и никого не смущает, когда дети изображают родителей или пеленают кукол. По словам Васильевой, регион таким образом внедряет практику раннего духовно-нравственного воспитания.

Издание Life отмечает, что подобные детские "свадьбы" сейчас проходят по всей России. С начала 2026 года о проведении таких мероприятий отчитались уже более 100 школ, колледжей и университетов. Организаторы используют этот формат для разных целей: одни знакомят молодежь с профессией работника ЗАГСа, а другие продвигают семейные ценности среди подрастающего поколения.

Ранее сообщалось, что коэффициент рождаемости в России упал до критической отметки 1,3, что значительно ниже уровня воспроизводства населения - 2,1, необходимого для выживания нации. Несмотря на новые меры господдержки - от помощи студенткам с детьми до льготного жилья - переломить ситуацию не удается: 61% россиян откладывают родительство до решения квартирного вопроса, что часто приводит к возрастному бесплодию.