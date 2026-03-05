Главбух из Магнитогорска получила срок за мошенничество на 24 миллиона

В Магнитогорске осуждена 52-летняя горожанка. Она занималась мошенничеством, ущерб от которого составил 24 млн руб.

В июле 2019 – мае 2024 гг. главбух у индивидуального предпринимателя в пиццерии завышала информацию в платёжных документах о своей зарплате. Также она фиктивно трудоустроила в свою же организацию дочь и начисляла ей зарплату. За пять лет по такой схеме главбух похитила у работодателя более 24 млн руб.

Областной суд ужесточил первоначальный приговор в шесть лет условно и отправила главбуха в колонию общего режима на пять лет. Осуждённая взята под стражу в зале суда. Апелляционное решение вступило в законную силу, сообщает прокуратура Челябинской области.