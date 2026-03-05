06 Марта 2026
Образование В России
Фото: Накануне.RU

Понимание детьми математики неуклонно ухудшается, рассказал учитель

Дети все хуже понимают математику. Об этом рассказал "Родной школе" учитель математики Владимир Крамчаткин из московской школы №158.
Читайте также:

Он отметил, что с 7-го класса начинается профилизация. Всего в школе около 3,5 тыс. учеников. И если раньше из 300 шестиклассников можно было набрать 100 человек на четыре 7-х математических класса, то теперь проблема набрать даже один класс на 30 человек. Сейчас из 300 школьников можно набрать только 15-20, хорошо понимающих математику. Другой проблемой является отсутствие самого желания учиться. Он считает, что очень многое идет от родителей, в их глазах, видимо, снизилась ценность образования: мол, а зачем учиться - пойдешь в курьеры и будешь хорошо зарабатывать. Но налицо и падение умственного уровня учеников.

Как говорит Владимир Крамчаткин, дети сейчас боятся трудностей и просто не хотят прикладывать усилия, чтобы их преодолевать, думать, решать задачи и т.п. Намного хуже стало также с мотивацией школьников и дисциплиной. При этом он обращает внимание, что это не какая-то специальная школа, а вполне обычная. Маткласс - это про уровень знания математики, какой следовало бы иметь каждому школьнику.

"Сейчас мы уже говорим говорим о том, что уровень учеников физматклассов - по сути это уже обычный уровень", - сказал педагог.

Он подчеркнул, что его предмет не "ЕГЭведение", а математика, но как только он пытается дать что-то чуть более сложное и развивающее математическое мышление, ему сразу бьют по рукам.

