Уже 4430 удмуртских семей воспользовались субсидией на догазификацию домовладений

Жители Удмуртской Республики в рамках программ поддержки догазификации домовладений могут оформить субсидию на подключение домов к газу до 100 тысяч рублей.

«В 2023 году по поручению Президента страны Владимира Владимировича Путина по всей стране ввели единовременные субсидии на догазификацию. С того времени в Удмуртии такой помощью воспользовались 4430 человек. В этом году за получением уже обратились 83 жителя региона, — отметил председатель Правительства Удмуртской республики Роман Ефимов.

Субсидии на догазификацию предоставляются в размере до 100 тыс. рублей однократно на одно домовладение. Жители региона могут компенсировать расходы на проектирование и подключение к сети газораспределения, строительство внутренних сетей, приобретение и установку газового оборудования (котла, водонагревателя, плиты, счётчика и т.д).

Получить меры поддержки могут 13 льготных категорий. Среди них многодетные семьи, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, участники специальной военной операции и члены их семей, члены семьи погибшего (умершего) ветерана, семьи, имеющие ребенка-инвалида, а также инвалиды I группы. Для оформления субсидии необходимо подать заявку на догазификацию, заключить договор на подключение домовладения к газу с «Газпром газораспределение Ижевск» и после обратиться в республиканский центр социальных выплат.

С начала года газовики получили 729 заявок на догазификацию, 660 домовладений уже подключены к газу. Подробную информацию по вопросам предоставления мер социальной поддержки можно получить в органах соцзащиты населения по месту жительства.