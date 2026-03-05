06 Марта 2026
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле суд отказал законной жене погибшего участника СВО в выплате компенсации

В Нижнем Тагиле родители бойца СВО добились через суд отказа в выплате вдове компенсации за смерть их сына. По их заверениям, брак был заключен исключительно для получения положенных участнику спецоперации выплат.

Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, рядовой А. пропал без вести 20 сентября 2020 года, а после того, как его признали погибшим, родители бойца узнали, что на выплаты претендует его жена, с которой он заключил брак еще в 2019 году, находясь в колонии. При этом, после освобождения в 2020 году, мужчина никогда не делил быт с законной супругой, и начал жить с другой женщиной, воспитывая ее детей.

Ответчицу семья бойца никогда не считала своей семьей, а их сын не раз говорил, что хочет развестись. Вдова также подтвердила, что ее муж настаивал на разводе, но она просила сохранить за собой право быть его супругой. Она также знала, что он уже проживает с другой женщиной, а каждая из их немногочисленных встреча сопровождалась ссорами.

Изучив материалы дела, включая переписку из мессенджеров, показания свидетелей, а также документы из колонии и органов ЗАГС, суд пришел к выводу, что семейные отношения между супругами фактически прекратились задолго до гибели военнослужащего. По этой причине вдове не полагаются страховые суммы, единовременные пособия и ежемесячные компенсации.

"Суд отметил, что наличие штампа в паспорте не тождественно наличию семьи. Семейное законодательство и законодательство о поддержке военнослужащих предполагают, что выплаты предназначены для компенсации моральных и материальных потерь близким людям, которые действительно были связаны узами взаимопомощи, любви и поддержки. В данном случае таких отношений между ответчицей и погибшим не существовало", - пояснили в пресс-службе суда.

По решению суда, ответчица лишена права на получение всех мер социальной поддержки, причитающихся членам семьи военнослужащего А. (страховые выплаты, единовременные пособия, ежемесячные компенсации и иные выплаты, установленные федеральными законами и указами Президента РФ). Однако, в удовлетворении требования о признании брака недействительным суд отказал, поскольку по закону правом оспаривать брак по мотиву фиктивности обладают сами супруги или прокурор, но не родители.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в Свердловский областной суд в течение месяца.

Теги: Нижний Тагил, СВО, жена, выплата, суд


