Жительницу Перми будут судить за поджог офиса банка

В Перми окончено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которую обвиняют в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД России.

Женщина действовала по указке мошенников. В феврале прошлого года с ней связались неизвестные, выдали себя за сотрудников банка и правоохранительных органов. Под вымышленными предлогами аферисты убедили ее перевести 500 тысяч рублей на указанный ими счет. После злоумышленники вновь связались с потерпевшей и убедили ее принять "участие в спецоперации по пресечению финансирования терроризма". Для этого от женщины требовалось совершить поджог помещения банка.

"В качестве вознаграждения ей пообещали списание всех долгов по кредитам, которые якобы были оформлены на ее имя мошенниками, и освобождение от уголовной ответственности", – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Поверив сказанному, женщина взяла канистру с бензином, молоток, камни, спички и в ночное время отправилась к зданию банка. Зайдя в банкоматную зону, она разбила стеклянную дверь операционного зала и проникла внутрь. Затем разлила бензин на пол, мебель и подожгла его. Причиненный ущерб составил более 4,5 млн рублей. В кратчайшие сроки подозреваемая была задержана полицейскими. На период следствия фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Перми для рассмотрения по существу.