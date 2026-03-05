06 Марта 2026
Происшествия Хабаровский край
Фото: khv27.ru

По поручению мэра Хабаровска Сергея Кравчука рейды на территории водных объектов стали проводить чаще

Рейд в районе центральной набережной Хабаровска прошел в рамках исполнения поручений мэра города. С любителями прогулок по льду провели беседы, вручили им листовки, составили протоколы.

(2026)|Фото: khv27.ru

«Безопасность жителей - наш безусловный приоритет. Участившиеся рейды на водных объектах - вынужденная мера: мы обязаны предупредить людей об опасности выхода на лёд. Каждый должен понимать: штраф в 500-1000 рублей - ничто по сравнению с риском для жизни. Прошу хабаровчан быть бдительными и строго соблюдать правила безопасности на водоёмах», - подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Специалисты подчеркивают, что сейчас снежный покров маскирует реальную толщину льда, а наличие сточных вод в районе набережной делает его непрочным изнутри.

(2026)|Фото: khv27.ru

Заместитель начальника управления по делам ГО ЧС администрации Хабаровска Александр Шумилов отметил, что статистика гибели людей на Амуре зимой до 2025 года была нулевой, однако в прошлом году произошли два трагических случая. Он напомнил, что с целью предотвращения несчастных случаев по поручению мэра города количество рейдов увеличено. Нарушение запрещающих знаков влечет за собой штраф от 500 до 1000 рублей.

(2026)|Фото: khv27.ru

Управление по делам ГО и ЧС Хабаровска напоминает правила безопасного поведения на льду. Необходимо знать, что безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 см в соленой; толщина льда на водоемах не одинакова; лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стока теплых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша; если нет снега, то прочность льда можно определить визуально: лёд прозрачный голубого, зеленого оттенка – прочный, а прочность льда белого цвета в 2 раза меньше. Лед, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета, является наиболее ненадежным; нельзя отпускать детей на лед без сопровождения взрослых; нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости; оказавшись на хрупком, потрескивающем льду, следует осторожно повернуть обратно и скользящими шагами возвращаться по пройденному пути к берегу; опасно выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения, прыгать и бегать по льду, собираться большим количеством людей в одной точке.

В случае ЧП, если провалился под лед прежде всего нельзя паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание, широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой; попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу. Если лед выдержал, медленно, откатиться от кромки и ползти к берегу.

Теги: сергей кравчук, рейд, опасный лед, прогулки по льду


