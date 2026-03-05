По поручению мэра Хабаровска Сергея Кравчука рейды на территории водных объектов стали проводить чаще

Рейд в районе центральной набережной Хабаровска прошел в рамках исполнения поручений мэра города. С любителями прогулок по льду провели беседы, вручили им листовки, составили протоколы.

«Безопасность жителей - наш безусловный приоритет. Участившиеся рейды на водных объектах - вынужденная мера: мы обязаны предупредить людей об опасности выхода на лёд. Каждый должен понимать: штраф в 500-1000 рублей - ничто по сравнению с риском для жизни. Прошу хабаровчан быть бдительными и строго соблюдать правила безопасности на водоёмах», - подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Специалисты подчеркивают, что сейчас снежный покров маскирует реальную толщину льда, а наличие сточных вод в районе набережной делает его непрочным изнутри.

Заместитель начальника управления по делам ГО ЧС администрации Хабаровска Александр Шумилов отметил, что статистика гибели людей на Амуре зимой до 2025 года была нулевой, однако в прошлом году произошли два трагических случая. Он напомнил, что с целью предотвращения несчастных случаев по поручению мэра города количество рейдов увеличено. Нарушение запрещающих знаков влечет за собой штраф от 500 до 1000 рублей.

Управление по делам ГО и ЧС Хабаровска напоминает правила безопасного поведения на льду. Необходимо знать, что безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 см в соленой; толщина льда на водоемах не одинакова; лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стока теплых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша; если нет снега, то прочность льда можно определить визуально: лёд прозрачный голубого, зеленого оттенка – прочный, а прочность льда белого цвета в 2 раза меньше. Лед, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета, является наиболее ненадежным; нельзя отпускать детей на лед без сопровождения взрослых; нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости; оказавшись на хрупком, потрескивающем льду, следует осторожно повернуть обратно и скользящими шагами возвращаться по пройденному пути к берегу; опасно выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения, прыгать и бегать по льду, собираться большим количеством людей в одной точке.

В случае ЧП, если провалился под лед прежде всего нельзя паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание, широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой; попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу. Если лед выдержал, медленно, откатиться от кромки и ползти к берегу.