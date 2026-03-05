Игорь Седов выразил соболезнования народу Ирана записью в книге памяти

Сегодня в Генеральном консульстве Исламской Республики Иран в Астрахани состоялось мероприятие, посвященное открытию книги памяти для выражения знаков поддержки и соболезнований.

Выразить слова сочувствия в связи c многочисленными человеческими жертвами и массовыми разрушениями в результате несанкционированного акта военной агрессии со стороны США и Израиля в отношении Исламской Республики Иран теперь можно в письменной форме.

В мероприятии приняли участие представители органов власти, учреждений и организаций Астраханской области, в том числе и председатель Астраханской городской Думы Игорь Седов.

Спикер оставил запись со словами соболезнования в траурной книге.