Милонов назвал проститутками женщин, требующих дорогие подарки на 8 Марта

Депутат Государственной думы Виталий Милонов выразил резкое недовольство современными традициями празднования 8 Марта. По его мнению, ситуация, когда женщины требуют исключительно дорогостоящих презентов, а мужчины пытаются "откупиться" деньгами, превращает праздник в подобие рыночных сделок.

Политик уверен, что подобные "товарно-денежные связи" не имеют ничего общего с искренними чувствами или созданием крепкой семьи. В беседе с изданием "Абзац" он прямо назвал такой формат взаимодействия "проституточными отношениями", где одна сторона фактически покупает услуги другой, подменяя любовь материальными обязательствами.

Политик резюмировал, что потребительское отношение к партнеру неизбежно приведет к разрыву, как только финансовый источник иссякнет. Он посоветовал мужчинам внимательнее присматриваться к своим избранницам и не связывать жизнь с теми, кто видит в отношениях лишь способ обогащения.

Милонов убежден, что ни один здравомыслящий человек не станет строить семью на базе материальных требований, так как подлинная близость и уважение не могут быть предметом торга или договорных обязательств в рамках праздничного календаря.

По словам парламентария, трансляция таких ценностей в социальных сетях создает ложные ориентиры для общества, заставляя людей верить, что без дорогих подарков любовь невозможна.

Напомним, жители Екатеринбурга в среднем планируют потратить на подарки к 8 Марта около 8 тысяч рублей, при этом мужчины готовы раскошелиться в полтора раза сильнее женщин. Для большинства горожан это семейный праздник: почти половина опрошенных проведет день с близкими, а каждый шестой планирует просто отдохнуть.