На Кубе масштабный блэкаут

Миллионы людей в Гаване и других городах западной части Кубы остались без света. Государственные СМИ сообщили, что причиной отключения электроэнергии стала остановка работы электростанции имени Антонио Гитераса к востоку от Гаваны из-за утечки в котле.

Это уже второе подобное отключение электроэнергии, затронувшее западный регион Кубы за последние три месяца. Периодически также случаются отключения газа. Остров находится в энергетической и товарной блокаде США, после захвата Америкой президента Венесуэлы Николаса Мадуро поставки энергоносителей на Кубу практически иссякли.