УФСБ возбудило уголовное дело в отношении пермяка, призывавшего к терроризму

Сотрудники УФСБ по Пермскому краю в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили жителя Перми, разместившего в открытом чате Telegram тексты запрещенной в РФ террористической организации, сообщает "Ъ".

Следственным отделом УФСБ в отношении пермяка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма".

В рамках расследования уголовного дела проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности злоумышленника.