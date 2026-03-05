В России запустят цифровую платформу для борьбы с долгами за ЖКУ

Министерство строительства и Минцифры объединят усилия для создания современного цифрового инструмента по борьбе с неплательщиками в сфере ЖКХ. Согласно планам кабинета министров, новая технологическая платформа заработает на полную мощность в четвертом квартале следующего года, сообщает РИА Новости. Проект позволит перевести процедуру взыскания долгов за свет, воду и тепло в электронную плоскость, что значительно ускорит работу ведомств и избавит отрасль от лишних бумаг.

Первые практические шаги власти предпримут уже до конца текущего года. В двух или трех пилотных регионах запустят систему оперативного информирования граждан о судебных решениях. Неплательщики начнут получать официальные уведомления о вынесении судебных приказов через личные кабинеты на портале Госуслуг и в системе ГИС ЖКХ. Такой формат оповещения поможет людям своевременно узнавать о претензиях коммунальщиков и принятых судебных актах.

Внедрение онлайн-механизмов станет "ключевым этапом глобальной цифровизации жилищно-коммунального комплекса страны".

Ранее в Госдуме предложили ввести федеральные льготы на оплату ЖКХ для одиноких пенсионеров, чтобы поддержать их вне зависимости от региона проживания. Депутаты Сергей Миронов и Яна Лантратова направили главе Минстроя инициативу, согласно которой государство должно оплачивать половину коммунальных счетов гражданам старше 65 лет и полностью компенсировать расходы после 80 лет.