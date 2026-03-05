Индия опровергла данные об использовании своих портов ВМС США

Министерство иностранных дел Индии назвало ложной информацию о том, что ВМС США используют индийские порты в конфликте с Ираном.

Министерство предостерегло СМИ от подобных "безосновательных и сфабрикованных комментариев", сообщает РИА Новости.

Ранее в эфире американского кабельного новостного канала One America News Network отставной полковник армии США и бывший советник министра обороны Дуглас Макгрегор заявил, что ВМС США используют индийские порты в условиях конфликта с Ираном.

Ранее Испания отказалась предоставить военные базы для ударов по Ирану и осудила нападение США на исламскую республику. Также МИД Испании заявил, что страна не будет участвовать в войне против Ирана. Кроме того, страна отказалась нарастить военные расходы до 5% ВВП. В ответ на это США прекратят всю торговлю с Испанией, заявил американский президент Дональд Трамп.