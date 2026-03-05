В Екатеринбурге мошенники выдают себя за сотрудников мэрии и звонят семьям участников СВО

В Екатеринбурге мошенники стали выдавать себя за сотрудников городской администрации и звонить семьям участников СВО.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, за последнее время зарегистрировано несколько таких случаев. Суть схемы в следующем: злоумышленники, представившись "специалистами администрации Екатеринбурга", звонят родным и близким участников специальной военной операции. После этого аферисты спрашивают паспортные данные – якобы для оформления медали и пропуска в здание мэрии для вручения награды.

"Если мошенники представляются по телефону сотрудниками правоохранительных органов или муниципальными работниками и даже присылают в подтверждение удостоверение через соцсети, необходимо быть бдительным и не поддаваться на ложные доводы", - призывают в администрации.

В такой ситуации лучшим решением будет не давать личные данные и прекратить разговор, а затем обратиться в правоохранительные органы.

Напомним, недавно в МВД отчитались, что в Екатеринбурге сократились случаи телефонного мошенничества.