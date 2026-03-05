Белый дом не исключает, что война с Ираном затянется на 100 дней - Politico

Администрация Трампа не была готова к масштабной войне, в которую ввязалась, и теперь в Белом доме наступает понимание, что придется потратить значительно больше ресурсов и времени, чем планировалось. Госдеп увеличивает расходы на эвакуацию американцев, оказавшихся в зоне военного конфликта на Ближнем Востоке, а Пентагон экстренно увеличивает континент, в том числе способный вести разведывательные операции, пишет Politico.

Источник в Госдепартаменте сообщил, что ведомство взяло на себя руководство эвакуационными мероприятиями, тогда как обычно этим занимаются консульские отделы.

Тем временем Центральное командование США обратилось к Пентагону с просьбой направить больше офицеров военной разведки в свою штаб-квартиру в Тампе, штат Флорида, для поддержки операций против Ирана как минимум на 100 дней, но с большой вероятностью – до сентября. Это свидетельствует о том, что война может продлиться гораздо дольше, чем первоначально планировавшийся в офисе Трампа четырехнедельный срок.

Спешка с привлечением людей и ресурсов для поддержки усилий, которые обычно мобилизуются задолго до начала военных действий, подчеркивает, что команда Трампа не в полной мере предвидела масштабные последствия войны, которую она начала вместе с Израилем в субботу.

"Мы видим совершенно спонтанную операцию, где, похоже, никто на самом деле не понимал и не верил, что военные действия неизбежны, — сказал Джеральд Файерштейн, бывший высокопоставленный американский дипломат, занимавшийся вопросами Ближнего Востока. — Похоже, они проснулись в субботу утром и решили начать войну".

Так, у США в течение двух недель могут закончиться ракеты для систем THAAD, такое мнение телекомпании АВС выразила старший научный сотрудник Центра Стимсона Келли Грико. И уже пятый истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США потерпел крушение или был сбит на Ближнем Востоке.