На Украине введут штрафы за пропуск уроков

На Украине начнут штрафовать родителей за пропуск школы без уважительных причин, заявила юрист и председатель общественной организации "Родители SOS" Алена Парфенова.

По ее словам, размер штрафа может составить 250 гривен (около 500 рублей). По ее мнению, такая сумма слишком мала, чтобы вразумить школьников.

Накануне глава ювенальной полиции Украины Василий Богдан заявил, что правящий режим ужесточит контроль за школьниками. Теперь, если ребенок без уважительной причины пропустит школу, то полицейские-ювенальщики узнают об этом сразу. Школы будут оперативно сообщать эти данные. Такое постановление принял киевский кабмин под предлогом защиты прав детей. Притом что сама ювенальная юстиция противопоставляет детей родителям и семье.

В России периодически звучат призывы штрафовать родителей, правда, не за прогулы, а за оскорбление учителей или другие хулиганские поступки в школе. Пока дальше слов не идет.