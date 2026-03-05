В селе Малая Ляля под Нижним Тагилом сгорело кафе

В селе Малая Ляля в Горноуральском муниципальном округе сгорело здание кафе. К приезду пожарных, огонь успел распространиться на площади в 450 кв.м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

14 человек успели эвакуироваться самостоятельно. Еще 14 вышли из соседней гостиницы.

Тушили пожар 25 человек личного состава с применением семи единиц техники. Открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 03.50.