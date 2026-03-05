Я не верю Зеленскому - премьер Словакии

Украина не пустила посла ЕС на нефтепровод "Дружба", который якобы вышел из строя из-за российского удара и поэтому не перекачивает российскую нефть. Есть сильное подозрение, что Киев врет. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Читайте также: Орбан призвал ЕС заставить Украину возобновить транзит российской нефти

Он подчеркнул, что Словакия не имеет никакого отношения к военному конфликту, который ведет Украина. И он ничуть не верит Зеленскому. Есть спутниковые снимки, которые свидетельствуют о том, что никакого повреждении нефтепровода нет. Киев просто перекрыл поставки нефти, требуя от Венгрии и Словакии отказаться от российских энергоресурсов.

Словакия предложила несколько способов проверки ситуации на месте. Сначала Братислава попросила пустить туда своего посла. Ему отказали. Затем посол ЕС на Украине попросила посетить это место, но ей тоже не разрешили. Словакия предложила создать инспекционную группу, но Зеленский сказал, что отклоняет это предложение, хотя была просьба от президента Еврокомиссии. Фицо заявил, что не оставит попыток заставить Киев пустить инспекцию и возобновить транзит.

Прекращение транзита российской нефти в Киеве рассматривают как меру, которая должна сыграть против нынешних венгерских властей накануне парламентских выборов 12 апреля. Киев очень рассчитывает на смену власти в Венгрии и курса страны.