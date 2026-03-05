Группа "Уралхим"заняла второе место на Всероссийском зимнем корпоративном фестивале

Сборная Группы "Уралхим", куда вошли 143 сотрудника "Уралкалия", "Тольяттиазота", "Уралайтеха", "Уралхим-Транса", а также филиалов "ПМУ", "Азот", "КЧХК", "ВМУ" и "ОЦО", заняла второе место в общекомандном зачете на Всероссийском зимнем корпоративном фестивале. Мероприятие прошло с 26 февраля по 1 марта в Казани, сообщили в пресс-службе компании "Уралхим".

Спортсмены "Уралхима" показали высокие результаты в плавании, лыжных гонках, армрестлинге, гиревом спорте, легкой атлетике, настольном теннисе, функциональном многоборье, шахматах, теннисе, а также в командных видах спорта: баскетболе, хоккее, футболе 6х6, боулинге и компьютерном спорте (DOTA 2, Мир Танков). В индивидуальных дисциплинах команда завоевала семь золотых, семь серебряных и 10 бронзовых медалей. В командных соревнованиях сборная получила три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали. Кроме того, второй год подряд "Уралхим" был отмечен как самая многочисленная команда на фестивале.

Всего в мероприятии приняли участие более 100 компаний со всей России, около 3 000 человек выступили в 30 индивидуальных и командных дисциплинах, включая хоккей, лыжные гонки, плавание, футбол 6х6, баскетбол, волейбол, настольный теннис и другие виды спорта.