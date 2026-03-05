В Екатеринбурге вывели на линию новые троллейбусы модели "Горожанин"

Начиная с сегодняшнего дня, 5 марта, на улицах Екатеринбурга можно встретить низкопольные троллейбусы "Горожанин". Об этом сообщил глава города Алексей Орлов.

Как рассказал мэр в своем Telegram-канале, их выводят на линию поэтапно. Так, на маршрут №34 вышли три новых таких троллейбуса.

"За счет увеличения стоимости контракта вместо запланированных 50 в Екатеринбург поступят 55 таких моделей с увеличенным автономным ходом", - отметил Орлов.

Напомним, в середине февраля в Екатеринбург прибыли 11 новых троллейбусов модели "Горожанин". После этого власти города объявили конкурс на закупку 15 автобусов-гармошек, работающих на газомоторном топливе.