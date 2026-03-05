Китай пообещал "решительный удар по сепаратистам Тайваня"

Китай пообещал наносить "решительные удары по сепаратистам Тайваня". Такая формулировка содержится в докладе сессии Всекитайского собрания народных представителей.

Расходы Китая на оборону в 2026 году останутся на уровне 7% от всех госрасходов. Будет выделено около 275 млрд долларов. Пекин намерен противостоять вмешательству извне и будет способствовать "мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива, продвигать вперед дело национального воссоединения", заявил премьер-министр Китая Ли Цян.

Китай в ближайшей перспективе делает ставку не на силовую операцию, а на "комплексное принуждение" Тайваня острова, пишет The Wall Street Journal. После чисток в военном руководстве лидер КНР Си Цзиньпин усилил свои позиции и сосредоточил еще больше фактических полномочий. Возможным является начало правовой войны — применении против тайваньских чиновников китайского законодательства. В Пекине считают, что США не готовы к дорогостоящему военному вмешательству в Тайваньском проливе, несмотря на поставки американского оружия острову. Китай постоянно подчеркивает, что Тайвань — часть Китая, что официально признают и США.

В США считают, что Пекин рассчитывает установить силовым путем контроль над Тайванем в 2027 году.