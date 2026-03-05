В Персидском заливе снаряд попал в танкер, началась утечка нефти в море

В Персидском заливе – недалеко от города Мубарак Аль-Кабир в Кувейте – произошел мощный взрыв на нефтеналивном танкере. В результате возникла утечка нефти в море.

"Капитан танкера, стоящего на якоре, сообщает, что услышал мощный взрыв с левого борта, после чего увидел удаляющееся от корабля небольшое судно", - говорится в сообщении Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Нефть попадает в воду из грузового танка, "поэтому возможно воздействие на окружающую среду". О пожаре не сообщается. Экипаж находится в безопасности, пострадавших нет.

Порт Мубарак Аль-Кабир расположен в северной части Персидского залива, примерно в 750-800 км от Ормузского пролива.