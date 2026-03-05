Киев возмущен "циничным" освобождением Россией пленных венгров

МИД Украины назвал "циничным" освобождение Россией двух пленных венгров по просьбе министра иностранных дел страны Петера Сийярто.

Как сообщает "Sputnik Ближнее зарубежье", в Киеве возмущены этим решением Москвы, так как речь идет о венграх Закарпатья, имеющих также гражданство Украины. В Киеве считают их прежде всего своими гражданами, которых Россия якобы не имеет права никому отдавать. МИД Украины требует предоставить к ним "доступ". Ранее они были насильно мобилизованы киевским режимом.

Решение об освобождении венгров объявил лично президент РФ Владимир Путин во время встречи с Сийярто накануне в Кремле. Он сказал, что венгерский министр заберет их с собой на том же самолете, на котором прилетел в Москву.

Чуть позже Сийярто опубликовал фото двух освобожденных сограждан. Он подчеркнул, что оба были забраны в ВСУ насильно.

МИД Украины не скупился на слова. Его поразил "цинизм, когда вопрос освобождения людей делают частью политического пиара перед выборами в Венгрии и разменной монетой в отношениях с Кремлем". В Киеве опасаются, что это сыграет на руку действующей власти в Венгрии накануне парламентских выборов 12 апреля. В Киеве очень рассчитывают на смену власти и курса страны на проукраинский.