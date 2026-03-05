Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин назвал Тюменскую область в числе лидеров по строительству жилья

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин назвал Тюменскую область в числе лидеров по строительству жилья, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Тюменской области

В сфере жилищного строительства ввод в среднем по стране в 2025 году составил 0,74 кв. метра на человека, перевыполнили этот показатель 26 регионов, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании, которое провел президент России Владимир Путин.

"Более двух метров на одного человека строит у нас Ленинградская область, более одного метра на человека строят Тюменская область – 1,8, Алтай – 1,7, Чечня – 1,6, Московская область – 1,4", – отметил вице-премьер.

27 регионов ввели более одного миллиона квадратных метров, проинформировал Марат Хуснуллин. Обеспечили прирост показателя по вводу жилья по сравнению с 2024 годом 53 субъекта Российской Федерации.

"Это очень хороший показатель. Конечно, все это было сделано благодаря заделам в 2023–2024 годах. Но сейчас мы получаем эти хорошие результаты", – подчеркнул заместитель председателя правительства РФ.