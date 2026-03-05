06 Марта 2026
Общество Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Администрация Хабаровска проводит проверку качества воды в домах микрорайона Красная речка

Мероприятие по контролю качества водоснабжения провели специалисты жилищно-коммунальных служб администрации Хабаровска.

Жители некоторых домов микрорайона Красная речка периодически жалуются на качество горячего водоснабжения. В связи с обращениями руководство мэрии Хабаровска дало распоряжение осуществить забор проб воды для лабораторной проверки.

(2026)|Фото: khv27.ru

Специалисты администрации и депутаты городской думы Хабаровска провели встречи с жителями, визуально оценили качество воды, а также пригласили лаборанта, чтобы взять дополнительные пробы в разных точках системы водоснабжения для комплексного анализа. По итогам лабораторных исследований будет точно установлено, присутствуют ли в воде примеси.

(2026)|Фото: khv27.ru

«Мы посетили несколько квартир с целью разобраться с источником возможных проблем и убедиться, что качество воды не угрожает здоровью жителей. Срок комплексного анализа составит порядка одного месяца. Администрация города держит эту ситуацию на контроле», - подчеркнул и.о. начальника управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации Хабаровска Олег Кустов.

Теги: качество воды, администрация хабаровска, обращения граждан, качество воды


